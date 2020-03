È arrivata un’altra medaglia per l’Italia, la terza, ai Mondiali giovanili di Oberwiesenthal dopo i due bronzi portati a casa da Mattia Armellini nella sprint maschile under 23 e Davide Graz nella 10 km maschile juniores. Proprio quest’ultimo è stato grande protagonista nella staffetta maschile in cui il team italiano ha potuto celebrare un fantastico bronzo: oltre al sappadino hanno partecipato Michele Gasperi, Giovanni Ticco e Francesco Manzoni. Se Gasperi e Ticco hanno combattuto e retto nelle difficoltà rimanendo attaccati ai migliori, Graz e Manzoni hanno messo quel qualcosa in più che ha reso possibile la conquista nella medaglia.

Il primo ha chiuso la propria frazione al secondo posto, il 19enne di Valfurva invece ha rimontato e superato nel finale il rivale svizzero Valerio Grond. Qualità e tanto cuore hanno permesso agli azzurri di festeggiare ancora: meglio di loro hanno fatto solo Stati Uniti e Canada. Sabato 7 marzo ultima prova del calendario iridato giovanile con la disputa della staffetta mista alle ore 11 sulla distanza dei 4×5 km.

Ordine d’arrivo staffetta maschile Mondiali juniores Oberwiesenthal (Ger):

1. USA (Jager Luke/Ogden Ben/Hagenbuch Johnny/Schumacher Gus) 54:54

2. CANADA (McKeever Xavier/Leveille Olivier/Stephen Thomas/Drolet Remi) +35.5

3. ITALIA (Gasperi Michele, Graz Davide, Ticco Giovanni, Manzoni Francesco) +55.4

4. SVIZZERA +1:34.4

5. FRANCIA +1:38.8