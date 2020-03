Sabato 7 e domenica 8 marzo la Cdm di fondo approderà ad Oslo, seconda tappa della intensa settimana norvegese cominciata mercoledì con le sprint di Drammen. Nella capitale scandinava sono previste due dure Mass Start a tecnica classica che vedranno protagonisti otto atleti azzurri selezionati dal direttore tecnico Marco Selle.

Tra questi troviamo Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener, Sara Pellegrini, Caterina Ganz, Paolo Ventura e Gilberto Panisi, con i primi tre reduci da un ottimo quarto posto conquistato nella staffetta mista di Lahti disputata insieme a Stefan Zelger. Sul tracciato di Oslo diversi fondisti italiani hanno centrato il podio nel corso della storia: l’ultimo è stato Pietro Cottrer Piller, secondo nel 2010 nella 50 km.

Tra le donne invece, spicca il successo di Stefania Belmondo, capace di imporsi il 16 marzo del 2002 in una Mass Start di trenta chilometri. Proprio la Mass Start femminile aprirà la due giorni di Oslo sabato alle ore 12, mentre gli uomini dovranno aspettare domenica per prendere parte alla 50 km il cui start è previsto per le ore 11,30.

