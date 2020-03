Il Coronavirus sta bloccando il pianeta intero con un particolare effetto negativo sul mondo dello sport. Tanti i rinvii delle partite di Serie A di calcio, ma anche la MotoGp e lo sci sono stati colpiti dall’allarme Coronavirus. Nelle ultime ore si sta tanto parlando delle Finali di Coppa del Mondo di sci in programma a Cortina: la Fis ha comunicato che la decisione ufficiale verrà presa nei prossimi giorni.

“A seguito delle recenti notizie sul coronavirus il Consiglio Fis ha tenuto una riunione telefonica di emergenza oggi, per discutere delle ultime tre settimane di Coppa del mondo con un focus speciale sulle Finali di Coppa del mondo di Cortina. Il benessere e la salute degli atleti e degli altri partecipanti, così come quella del pubblico sono una priorità della FISI. Il Consiglio ha accettato la richiesta della Federazione Italiana (FISI), attivata su consiglio delle autorità sanitarie della Regione Veneto, di attendere fino a venerdì 6 marzo per prendere una decisione finale sulla disputa delle Finali. Per quanto attiene a tutte le competizioni di Coppa del mondo FIS, la Federazione Internazionale manterrà fede alla stessa linea: ogni decisione seguirà le indicazioni e le decisioni delle diverse autorità nazionali e regionali e delle istituzioni a tutela della salute pubblica“, queste le parole del comunicato della Federazione internazionale.

