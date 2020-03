Finalmente una piccola luce in fondo al tunnel, Mikaela Shiffrin è tornata ad allenarsi dopo il tremendo lutto che l’ha colpita. La morte del padre Jeff le ha tolto certezze, spingendola a fermarsi per qualche settimana non avendo gli stimoli giusti per gareggiare.

Adesso qualcosa sembra essere cambiato, la stessa campionessa statunitense ha fatto sapere sui social di essere tornata ad allenarsi, senza però rivelare la data di rientro: “in queste settimane abbiamo ricevuto un enorme quantità di affetto, siamo quasi sommersi dai messaggi. Vi vogliamo far sapere che sentiamo tutto questo amore e vi ringraziamo. Molti mi hanno chiesto quando tornerò a gareggiare. In queste settimane mi sono potuta allenare un poco. È stato un processo lento ma è stato terapeutico poter stare in montagna. Ho scoperto che l’allenamento mi fa sentire più vicina a mio padre e allo stesso tempo fornisce una distrazione così che sentirmi vicina a lui non si accompagna al dolore. Sto partendo per la Scandinavia. Non posso fare promesse su quando sarò effettivamente in grado di gareggiare e non ho obiettivi. Se e quando tornerò a gareggiare vi chiedo di continuare a rispettare la mia privacy e quella della mia famiglia“.

