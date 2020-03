Preso atto delle limitazioni e delle restrizioni che il comitato organizzatore di Kranjska Gora ha imposto alla partecipazione delle squadre italiane di gigante e slalom maschile inizialmente iscritte alla tappa di chiusura della Coppa del mondo, la Federazione Italiana Sport Invernali ha comunicato alla Federazione Internazionale dello Sci che le suddette squadre non prenderanno parte alle gare.

Sulla pista slovena sono in programma sabato 14 marzo un gigante e domenica 15 marzo uno slalom. Gli organizzatori, in accordo con il Ministero della Salute sloveno e la Federazione Internazionale dello Sci, hanno comunicato inoltre la decisione di disputare le competizioni a porte chiuse e di annullare le conferenze stampa post gara in entrambe le giornate.

Valuta questo articolo