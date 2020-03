Doppietta austriaca nel superG femminile dei Mondiali junior di Narvik. Magdalena Egger si ripete e raddoppia l’oro già conquistato sabato in discesa. Oggi, con il tempo di 1’08″10, stacca anche la compagna di squadra Lisa Grill, in argento, di 28 centesimi. Il bronzo va alla francese Karen Smadja Clement, staccata di 29 centesimi. Delusa Alice Robinson che si deve accontentare della quarta piazza per 11 centesimi, tutti persi nel tratto finale della pista.

Buona la prova della migliore azzurra, Giulia Albano, che nella parte alta del tracciato si trovava addirittura in linea con i tempi che le avrebbero permesso di salire sul podio. Poi qualche errore di troppo, ma comunque un settimo posto finale decisamente valido a 77 centesimi dalla vincitrice. Monica Zanoner oggi si deve accontentare del 12esimo posto a 1″29 di distanza dalla Egger. 22esima Ilaria Ghisalberti, fuori Sara Allemand.

Lunedì il programma prosegue con la combinata femminile, a partire dalle 11.

Ordine d’arrivo SG femminile WChJ di Narvik:

Magdalena Egger AUT 1’08″10 Lisa Grill AUT +0″28 Karen Smadja Clement FRA +0″29 Alice Robinson NZL +0″40 Keely Cashman USA +0″48 A J Hurt USA +0″62

7. Giulia Albano ITA +0″77 Ida dannewitz SWE +0″86 Vivianne Haerri SUI +1″08 Andrine Maarstoel NOR +1″16

12. Monica Zanoner ITA +1″29

22. Ilaria Ghisalberti ITA +2″85

Sara Allemand ITA DNF

