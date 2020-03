Aleksander Kilde ha ribadito il proprio feeling con la pista di Kvitfjell anche nella seconda prova di discesa disputata sul tracciato norvegese in vista della gara vera e propria programmata per la mattinata di sabato (ore 11, con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport). Lo scandinavo ha siglato un tempo addirittura migliore rispetto al primo allenamento, ma a cambiare è il distacco sul primo inseguitore drasticamente calato a 12 centesimi. Merito di un buon Kjetil Jansrud, secondo davanti al francese Nicolas Raffort, di nuovo tra i migliori nonostante il pettorale numero 48.

Il primo azzurro in classifica è Mattia Casse, ottavo e con qualche decimo di troppo perso nella parte centrale del tracciato, mentre è 14esimo Matteo Marsaglia con un ritardo di 1″46. Bene anche Florian Schieder, di poco fuori dai migliori venti nonostante il pettorale numero 59. Guglielmo Bosca è 33°, quattro piazze avanti ad Emanuele Buzzi, Alexander Prast invece non è riuscito a ripetere l’undicesimo posto della prima prova fermandosi in 43esima posizione. Ricordiamo che la classifica di specialità è comandata da Beat Fuez con 600 punti davanti a Thomas Dressen con 406, Dominik Paris mantiene il terzo posto con 384 punti nonostante la unga inattività, contro i 344 di Vincent Kriechmayr.

Ordine d’arrivo 2a prova DH maschile Cdm Kvitfjell (Nor):

1. KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:48.23

2. JANSRUD Kjetil NOR +0.12

3. RAFFORT Nicolas FRA +0.80

4. HEMETSBERGER Daniel AUT +0.93

5. GOLDBERG Jared USA +1.00

6. KRIECHMAYR Vincent AUT +1.15

7. GANONG Travis USA +1.18

8. CASSE Mattia ITA +1.22

9. NYMAN Steven USA +1.23

10. JANKA Carlo SUI +1.26

14. MARSAGLIA Matteo ITA +1.46

23. SCHIEDER Florian ITA +1.81

33. BOSCA Guglielmo ITA +2.08

37. BUZZI Emanuele ITA +2.19

43. PRAST Alexander ITA +2.39

55. CAZZANIGA Davide ITA +2.90