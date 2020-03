Mauro Caviezel guida la classifica dopo il superG (con partenza abbassata) della combinata alpina di Hinterstoder, l’ultima competizione di questo format della stagione e che quindi assegnerà la Coppa di specialità.

Caviezel ha messo in pista un superG solido e ha chiuso con il tempo di 1’09″62, battendo il superfavorito Alexis Pinturault per 23 centesimi, mentre Aleksander Aamodt Kilde è terzo a 24 centesimi da Caviezel. Riccardo Tonetti ha tirato fuori dal suo cilindro un altro ottimo superG, piazzandosi al quarto posto con 43 centesimi di ritardo da Caviezel, ma a soli 19 centesimi dal podio.

In corsa per un posto sul podio anche Kjetil Jansrud, quinto a 70 centesimi, e Matthias Mayer, sesto a 77. Sul pendio di Hinterstoder, lo slalom sarà piuttosto piatto e quindi sarà ben difficile recuperare troppo distacco. La partenza dello slalom è programmata per le 12.45.

Ordine d’arrivo superG della combinata alpina Hinterstoder (AUT):

1. Mauro Caviezel SUI 1’09″62

2. Alexis Pinturault FRA +0″23

3. Aleksander Aamodt Kilde NOR +0″24

4. Riccardo Tonetti ITA +0″43

5. Kjetil Jansrud NOR +0″70

6. Matthias Mayer AUT +0″77

7. Vincent Kriechmayr AUT +0″88

8. Martin Cater SLO +0″99

9. Bryce Bennet USA +1″21

10. Victor MUffat-Jeandet FRA +1″16

Guglielmo Bosca ITA DNF