Con una lettera indirizzata a tutti gli stakeholders la Federazione Internazionale di sci alpinismo ha deciso di cancellare le Finali di Coppa del mondo previste a Madonna di Campiglio dal 2 al 5 aprile prossimi e valevoli anche come Campionato Europeo. La decisione è stata assunta in ottemperanza al DPCM dell’8 marzo scorso e in accordo con FISI e Comitato organizzatore.

Robert Anonioli chiude quindi la stagione al primo posto della generale con 488 punti, davanti a Davide Magnini con 315 e all’elvetico Werner Marti con 314 punti. Quarto posto per Michele Boscacci a quota 291. Nella classifica femminile, il primo posto è dell’elvetica Marianne Fatton, con 560 punti, seguita da Alba De Silvestro a quota 463 e dall’altra azzurra Ilaria Veronese con 264 punti.

