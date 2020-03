Il trampolino norvegese di Lillehammer ha regalato la prima vittoria stagionale a Sara Takanashi, brava nel totalizzare il punteggio più alto pari a 296,9. La giapponese ha superato le due atlete di casa Maren Lundby e Silje Opseth, anch’esse sul podio: per la prima arrivano 80 punti utili per tornare in vetta alla generale dove viene scavalcata l’austriaca Chiara Hoelzl, oggi fermatasi in nona posizione. Subito dietro di lei c’è Lara Malsiner, brava nel conquistare un piazzamento tra le migliori dieci con 248,8 punti dopo i due salti dal trampolino HS140. La 19enne delle Fiamme Gialle, terza lo scorso 8 febbraio a Hinzenbach in Cdm, ha confermato ancora una volta la sua crescita evidenziatasi anche nei recenti Mondiali juniores di Oberwiesenthal dove si è messa al collo un prestigioso bronzo per il secondo anno di fila.

Buon risultato anche per Elena Runggaldier, a punti grazie al 24esimo posto con 206,8 punti. Le donne torneranno a gareggiare nella serata di martedì a partire dalle ore 20 sempre a Lillehammer per quella che sarà la 17esima prova stagionale delle 22 in programma.

Ordine d’arrivo gara femminile HS140 Cdm Lillehammer (Nor):

1. TAKANASHI Sara JPN 296,9

2. LUNDBY Maren NOR 295,4

3. OPSETH Silje NOR 293,5

4. ALTHAUS Katharina GER 290,8

5. KRIZNAR Nika SLO 290,4

10. MALSINER Lara ITA 248,8

24. RUNGGALDIER Elena ITA 206,8