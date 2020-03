La stagione 2020 di MotoGp inizierà ad aprile: le autorità del Qatar e della Thailandia hanno deciso rispettivamente di cancellare e rimandare i Gp a causa dell’allarme Coronavirus. Nel weekend si disputeranno le gare di Moto2 e Moto3 a Losail, poichè i piloti e i team si trovano già in terra qatariota per via dei test invernali disputati la scorsa settimana.

Dispiaciuto per questo annuncio, Valentino Rossi ha subito trovato il modo per ‘ammazzare il tempo’: passeggiatina romantica con la sua Franci e gli amati cani Ulisse e Penelope al mare e allenamento a…4 al Ranch con Bagnaia, Pasini e Morbidelli, gli unici rimasti in Italia. I giovanissimi dell’Academy, infatti, si trovano in Qatar, dove faranno il loro esordio stagionale, quindi il Ranch di Tavullia è apparso deserto, ma il divertimento non è mancato. “One lap at the Ranch. Visto che non si corre in Qatar abbiamo fatto due giri al Ranch con @frankymorbido @pecco63 @mattiapasini“, ha scritto Valentino Rossi sui social postando un video con i suoi colleghi.

