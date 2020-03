E’ stato Daniele Rugani il primo calciatore della Serie A ad uscire allo scoperto e annunciare la sua positività al Coronavirus. Il difensore della Juventus è dunque in quarantena, a casa, poichè, fortunatamente sta bene e non ha avuto bisogno di spostarsi in ospedale.

Dopo il post social pubblicato la settimana scorsa per aggiornare i fan sulle sue condizioni, Rugani è tornato a parlare oggi, in una diretta su Juventus TV: “sto bene e mi ritengo fortunato, non ho sintomi gravi. All’inizio è stata una bella botta, l’impatto mediatico è stato forte ma spero che tutto questo sia servito a sensibilizzare un po’ tutti. La quarantena è dura, a maggior ragione perché sei da solo, quindi non vedo l’ora di abbracciare le persone care”, ha dichiarato il calciatore bianconero.

