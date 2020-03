Ieri sera la notizia che ha lasciato tutti sconcertati: è stato annunciato il primo giocatore di Serie A positivo al Coronavirus. Si tratta di Daniele Rugani, difensore della Juventus: è stato il club stesso a comunicare la positività al COVID-19 del suo calciatore e ad annunciare la sospensione delle attività e l’isolamento della squadra.

“Ronaldo resterà a Madeira in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso“, fa sapere la società invece riguardo CR7, che aveva chiesto un permesso dopo la vittoria sull’Inter per volare dalla madre, colpita da ictus una settimana fa.

A prescindere dai blocchi aerei, partiti domenica a mezzanotte in Portogallo, che avrebbero comunque impedito al momento a Cristiano Ronaldo di fare rientro in Italia, il calciatore portoghese resterà nella sua città con l’intera famiglia fino a quando non terminerà l’emergenza, assicurando comunque la sua presenza per la prossima partita di Champions.

Valuta questo articolo