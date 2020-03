Lorenzo Pellegrini sta diventando sempre più un pilastro della Roma, tre stagioni in crescendo che gli hanno consegnato le chiavi del centrocampo giallorosso.

Una simbiosi sempre più forte, confermata dal giocatore ai canali social del club: “la gara che mi ha dato i brividi è stata la semifinale con il Liverpool. L’arrivo allo stadio è stato incredibile, con centinaia di persone ad accogliere il nostro pullman, nonostante il 5-2 dell’andata. Abbiamo impiegato 15 minuti per percorrere gli ultimi 500 metri, non avrei mai pensato di vivere una cosa simile. Il paragone con Totti? Io non sarò mai come lui, è una leggenda, un campione, un punto di riferimento. Ovviamente sentire dire queste cose mi fa molto piacere, ma Francesco è Francesco e non ne nascerà un altro come lui. Io sono Lorenzo, non saprei dire a chi somiglio, cerco solo di fare del mio meglio per il bene della Roma“.

