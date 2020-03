E’ un momento magico per Henrikh Mkhitaryan, l’armeno della Roma sta trascinando in questo momento i giallorossi, grazie ai suoi 2 gol e 3 assist nelle ultime 3 partite giocate.

Una presenza costante in area di rigore, che ha permesso alla squadra di Fonseca di conquistare sei punti con Lecce e Cagliari. Prestazioni che stanno spingendo la Roma a valutare l’ipotesi riscatto, essendo Mkhitaryan in prestito dall’Arsenal. Sul futuro però dell’armeno ci ha pensato la sorella Monika a gettare alcune ombre, intervenendo al canale youtube di Yevgeny Savin: “nella vita non puoi chiudere le porte a niente. Se arrivasse la chiamata dello Zenit? Henrikh è pronto a prendere in considerazione questa opzione perchè ama la Russia. Mia madre è di Mosca e Henrikh ci va spesso in vacanza. Sono andata a vedere qualche partita dello Spartak e magari qualche proposta è già arrivata proprio da loro”.

