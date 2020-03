Nel deserto degli stadi vuoti, come deliberato dalla misura governativa per contenere l’emergenza Coronavirus, sono le piccole a fare la voce grossa. Dopo un primo rinvio, Parma-Spal si gioca come lunch match e premia i ferraresi trascinati da un rigore di Petagna. Nel pomeriggio cade l’imbattibilità casalinga del Milan che durava da novembre: rossoneri sconfitti da un Genoa cinico e pericoloso in contropiede che punge nel primo tempo con Pandev e Cassata. Non basta il gol di Ibrahimovic nel finale per riaprire la gara. Vittoria importante in zona retrocessione per la Sampdoria che rimonta l’iniziale gol di Zaccagni battendo il Verona con la doppietta di Quagliarella.

I risultati della 26ª Giornata di Serie A:

Parma-Spal 0-1

Milan-Genoa 1-2

Sampdoria-Verona 2-1

