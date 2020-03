Poche sfide, ma tanto spettacolo nella notte italiana con le partite di NBA. Mentre in Italia aumenta l’allarme per il Coronavirus, gli appassionati della palla a spicchi possono distrarsi con un po’ di sano sport.

Ko gli Houston Rockets contro i Charlotte Hornets per 108-99. I 30 punti, 10 rimbalzi e 14 assist di Harden non sono bastati ai Rockets per avere la meglio sui rivali. Sconfitta per i Detroit Pistons, che hanno ceduto davanti al loro pubblico agli Utah Jazz per 105-111. Un ottimo Bogdanovic, a referto con 32 punti, ha trascinato i Jazz al successo.

Sorridono i Cleveland Cavaliers, che hanno mandato al tappeto i Denver Nuggets per 104-102 grazie ad un ottimo Kevin Love, a referto con 27 punti, ben supportato dai 25 di Sexton.

Bene anche i Memphis Grizzlies, che hanno superato gli Atlanta Hawks per 118-101, mentre i Philadelphia 76ers hanno ceduto ai Golden State Warriors per 118-114.

Infine i Sacramento Kings hanno trionfato in casa dei Portland Trail Blazers per 111-123.

