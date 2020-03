Notte NBA ricca di emozioni con 4 partite divertente e dall’esito per nulla scontato. Allo Smoothie King Center di New Orleans va in scena la sfida fra il presente e il futuro della lega, con LeBron James che risponde con una tripla doppia (34 punti, 12 rimbalzi e 13 assist) ai 35 punti di Zion Williamson e trascina i Lakers al successo.

Altra tripla doppia della serata è quella di Nikola Jokic che firma 23 punti, 18 rimbalzi e 11 assist nella vittoria contro i Raptors di Anunoby (32 punti). Successo casalingo dei Kings di Fox (23 punti) sui Pistons, mentre gli Wizards vincono in trasferta sul campo degli Warriors grazie ai 34 punti di Bradley Beal.

I risultati NBA della notte:

Denver Nuggets-Toronto Raptors 133-118

Sacramento Kings-Detroit Pistons 106-100

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers 114-122

Golden State Warriors-Washington Wizards 110-124

Valuta questo articolo