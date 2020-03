Risultati NBA

Notte NBA di grandi emozioni sui parquet di tutti gli USA. Dopo diverse prestazioni dirompenti, si ferma la corsa dei Los Angeles Lakers, sconfitti a domicilio dai Nets di Dinwiddie (23 punti): ai gialloviola non bastano i 29 punti, 12 rimbalzi e 9 assist di LeBron James e i 26 punti di Anthony Davis. Vince invece l’altra metà di Los Angeles, con Kawhi Leonard che stende gli Warriors segnando 23 punti.

Sono 37 invece i punti con i quali James Harden marchia a fuoco il successo dei Rockets sui Timberwolves, mentre a Dallas non bastano i 38 con 7 rimbalzi e 8 assist di Doncic per battere gli Spurs di Aldridge (24 punti). Colpo in trasferta dei Boston Celtics trascinati dai 30 punti di Jayson Tatum sul campo dei Pacers.

Nelle altre gare della notte da segnalare la vittoria dei Wizards sui Knicks con 40 punti di Beal, il successo casalingo dei Chicago Bulls sui Cleveland Cavaliers, la vittoria esterna dei Magic sui Grizzlies e quella interna dei Blazers sui Suns.

