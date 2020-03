Risultati NBA, una notte con qualche sorpresa inaspettata quella appena conclusasi oltre Oceano. Di certo il risultato più inatteso è stato quello dei Lakers, distrutti letteralmente da Memphis 88-105 con 27 punti di Ja Morant. Diciamo che i gialloviola si sono presi un turno di riposo durante la lunga stagione NBA.

Miami dal canto suo non intende fermare la propria corsa, vittoria 116-113 contro i Nets con 21 di Nunn e 19 di Dragic, sconfitti invece i Trail Blazers contro Atlanta 129-117 nonostante i 35 di McCollum. Vittoria di misura degli Spurs su Orlando, mentre il match più atteso della giornata è stato di certo quello tra Boston e Houston. Ebbene, i Rockets hanno avuto la meglio dopo un supplementare 111-110, grazie ai 41 punti di Russell Westbrook in forma smagliante, 32 per Tatum che continua a fare la voce grossa. Di seguito tutti gli altri risultati della notte NBA.

