Seppur limitata dagli stop a Siviglia-Roma e Inter-Getafe per l’emergenza Coronavirus, la giornata degli ottavi di Europa League è andata in scena regolarmente sugli altri 6 campi. A fare la voce grossa è stato il Manchester United che ha demolito il LASK con 5 reti da altrettanti marcatori diversi: Ighalo, James, Mata, Greenwood e Pereira. Ben 3 vittorie fuori casa: il Basilea ha superato 0-3 il Francoforte, il Leverkusen 1-3 il Rangers e lo Shakthar 1-2 il Wolfsburg. Successo casalingo invece per il Basaksehir che grazie al gol di Visca ha battuto nel finale il Copenaghen. Pareggio per 1-1 fra Olympiakos e Wolverhampton.

Risultati Europa League:

Basaksehir-Copenaghen 1-0

Francoforte-Basilea 0-3

LASK-Manchester United 0-5

Olympiakos-Wolverhampton 1-1

Rangers-Leverkusen 1-3

Wolfsburg-Shakhtar 1-2

