E’ arrivata pochi giorni fa la comunicazione ufficiale da parte del Cio del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo: la rassegna a cinque cerchi in programma per questa estate si disputerà il prossimo anno, nello stesso periodo in cui si sarebbe dovuta disputare nel 2020.

Tante e differenti le reazioni degli atleti dopo la notizia. A strappare un sorriso ci ha pensato Tania Cagnotto: la tuffatrice azzurra, tornata ad allenarsi dopo la maternità propro con l’obiettivo della sua sesta Olimpiade, potrebbe adesso decidere di rinunciare all’evento. In attesa di prendere una decisione ufficiale e di comunicarla a tutti i suoi fan, la Cagnotto ha deciso di sdrammatizzare sui social regalando un video simpaticissimo a tutti i suoi fan, in compagnia di sua figlia. L’azzurra ha postato un momento tenerissimo con Maya: le due si allenano insieme a casa durante la quarantena: “mi sa che a #tokyo2021 tra le due ci va Maya 🤣😩💪🏾 #sdrammatizziamo“, ha scritto su Instagram.

Valuta questo articolo