Non lo ha mai allenato, eppure Sir Alex Ferguson era convinto che Gareth Bale portasse sfortuna alle sue squadre.

Lo ha rivelato Harry Redknapp nel corso di una lunga intervista a Sky Sports, durante la quale ha raccontato questo curioso retroscena: “erano 24 partite in cui giocava e non riusciva a vincere. E quindi Ferguson mi disse ‘Io non lo farei giocare, Harry. Porta sfortuna’. Ma io gli risposi che pensavo che sarebbe diventato un gran giocatore. Sentivo voci che dicevano che lo avrei ceduto in prestito, ma mai nella vita avrei spedito in prestito Gareth Bale. Se fosse rimasto a fare il terzino sinistro sarebbe probabilmente diventato il migliore al mondo nel suo ruolo, ma pensavo che avremmo ottenuto di più da lui se avesse giocato più avanti. Anche Modric, giocava da ala sinistra ma io l’ho spostato al centro, dove con noi non aveva mai giocato. E improvvisamente entrambi sono diventati calciatori incredibili e che mi sono stati utilissimi“.

