L’ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, è deceduto nei giorni scorsi per complicazioni respiratorie dovute al Coronavirus. Nelle ultime ore il figlio dell’ex patron delle merengues ha raccontato alla trasmissione tv Salvame di TeleCinco, di non avere più notizie della salma del padre. Era in atto uno spostamento di tale salma che sarebbe dovuta arrivare al cimitero dell’Escorial, ma prima di giungere a destinazione si sono perse le tracce. Lanciato un appello social, il figlio attende ora notizie in merito alla salma del padre Lorenzo Sanz.

