Una stagione davvero coi fiocchi quella di Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton capace di segnare ben 22 gol quest’anno con la maglia giallonera, trascinando i Wolves al quinto posto della Premier.

La rete più bella però il messicano l’ha realizzata senza pubblico in tribuna ma con la compagna alle sue spalle e i familiari accanto, per scoprire il sesso del suo primo bebè. Un annuncio davvero emozionante quello messo in scena da Daniela Basso, fidanzata di Jimenez, che ha piazzato un bersaglio in una delle due porte dello stadio ‘Molineux‘ del Wolverhampton, chiedendo al proprio compagno di colpirlo. Primi tentativi falliti, fino al tiro preciso che centra il bersaglio, liberando i coriandoli azzurri che annunciano un maschietto. Ecco il video:

