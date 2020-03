“Passaggio di testimone al vertice dell’Italtennis al femminile: i QF di Lione consentono a Giorgi di risalire cinque gradini, fino al n.89, e di tornare la prima delle azzurre scavalcando Paolini, che perde due posti ed è 95ª“. Con questo tweet la Federtennis ha annunciato il cambio in vetta alla classifica WTA per quanto concerne le italiane, con la Girogi che ha scavalcato Jasmine Paolini come prima azzurra nella classifica mondiale. In vetta ancora Ashleigh Barty, di seguito la Top 10 e la classifica delle migliori italiane.

Top 10 WTA (ranking al 09.03.2020)

1 Ashleigh Barty (Australia) 8717

2 Simona Halep (Romania) 6076

3 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5205

4 Sofia Kenin (USA) 4590

5 Elina Svitolina (Ucraina) 4580

6 Bianca Andreescu (Canada) 4555

7 Kiki Bertens (Paesi Bassi) 4335

8 Belinda Bencic (Svizzera) 4010

9 Serena Williams (USA) 3915

10 Naomi Osaka (Giappone) 3625

WTA la classifica delle italiane

89 Camila Giorgi 732

95 Jasmine Paolini 689

150 Giulia Gatto-Monticone 415

151 Martina Trevisan 413

156 Elisabetta Cocciaretto 402

167 Sara Errani 368

194 Martina Di Giuseppe 315

