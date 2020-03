La Next Gen Race, proprio come succede con le ATP Finals di Londra, ha una speciale classifica che dura per tutta la stagione ATP e culmina con l’evento di Milano. Nella passata stagione a trionfare è stato Jannik Sinner, il quale teoricamente potrebbe partecipare anche in questa annata, ma non è detto che lo faccia. Dopo la settimana appena conclusa, si è prepotentemente inserito nella corsa il giovane Seyboth Wild, vincitore del torneo di Santiago in finale contro Ruud. Vediamo dunque cosa recita la Next Gen Race dopo la scorsa settimana di tornei.

1) Auger-Aliassime 635

2) Seyboth Wild 295

3) Miomir Kecmanovic 265

4) Denis Shapovalov 250

5) Corentin Moutet 217

6) Jurij Rodionov 213

7) Jannik Sinner 155

8) Emil Ruusuvuori 141

9) Alex de Minaur 140

10) Alexei Popyrin 112

