La corsa verso le ATP Finals di Londra è ancora decisamente agli albori. Sono passati solo due mesi dall’inizio della stagione, dunque ci sarà tempo e modo per dare decisi scossoni alla classifica Race, quella che qualifica alle Finals londinesi. Inutile dire che al momento la vetta di tale classifica è occupata da Novak Djokovic, dominante in questo inizio di 2020. Attualmente troviamo sorprese alquanto altisonanti, come ad esempio la presenza di Garin, mattatore del tour sudamericano sulla terra, ma destinato probabilmente ad uscire dai primi 8 in classifica dopo i Master 1000 sul cemento nei quali non è altrettanto a suo agio. Vediamo dunque cosa recita la classifica Race al momento:

Djokovic 3165 Thiem 1355 Monfils 1145 Nadal 1110 Rublev 860 Garin 840 Zverev 765 Tsitsipas 760

Il primo degli esclusi con 720 punti in carniere è al momento Roger Federer. Quest’ultimo dovrà fermarsi a lungo per la sua ben nota operazione, dunque servirà un finale di stagione d’altissimo livello per qualificarsi per il torneo di Londra.

Valuta questo articolo