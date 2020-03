Sono finalmente terminate le sfide di questa sera valide per gli ottavi di finale di Champions League. In un Parco dei Principi desolato, senza pubblico a causa dell’emergenza Coronavirus, il PSG ha avuto la meglio sul Borussia Dortumnd per 2-0, assicurandosi così, dopo l’1-2 dell’andata, il passaggio ai quarti di finale, grazie alle reti di Neymar e Bernat.

A Parigi però ha fatto più clamore il folle gesto dei tifosi, che hanno deciso di affollarsi, noncuranti dell’allarme Coronavirus, in tantissimi, fuori dallo stadio per dare il loro supporto ai calciatori.

E’ terminata solo ai supplementari invece la sfida tra Liverpool e Atletico Madrid. Un match folle, ribaltato da una doppietta di Llorente e dalla rete di Morata. Ai Reds non sono bastate le reti di Wijnaldum e Firmino: il match è termnato 2-3 e ha regalato all’Atletico Madrid il passaggio alla prossima fase di Champions League.

