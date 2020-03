Nel rispetto delle direttive governative e in costante coordinamento con i principali partner ed espositori, il Consiglio di Amministrazione di Fiera Bolzano SpA ha deciso di annullare Prowinter 2020, precedentemente rinviata a causa dell’emergenza legata al Coronavirus.

«Nei suoi 72 anni di storia, Fiera Bolzano non ha mai vissuto una situazione simile. Siamo molto dispiaciuti, ma dopo aver valutato tutte le opzioni, questa è l’unica decisione responsabile da prendere – spiega Armin Hilpold, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Bolzano SpA – e desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente alla preparazione delle manifestazioni e non vediamo l’ora di continuare a collaborare con i nostri partner sul mercato, per promuovere e rafforzare l’economia locale e nazionale».

Il comparto delle fiere è uno dei settori maggiormente colpiti dall’attuale crisi: l’associazione fieristica internazionale UFI, di cui fa parte anche Fiera Bolzano, parla di 500 fiere che fino ad oggi non hanno avuto luogo a causa dell’emergenza legata al dilagare del Covid-19, con un ammontare di perdite pari a un valore complessivo di 23 miliardi di Euro. L’associazione delle fiere internazionali afferma che queste cifre sottolineano l’importanza cruciale delle fiere per ogni ripresa economica – mercati e punti d’incontro sono il modo più rapido per promuoverla.

L’organizzazione per la ventesima edizione di Prowinter era naturalmente in pieno svolgimento. Comprendendo e facendo proprie le difficoltà delle aziende che hanno investito energie e risorse, Fiera Bolzano si impegnerà nelle prossime settimane a valutare attentamente le conseguenze finanziarie della situazione. Sin d’ora è possibile rassicurare sul fatto che i biglietti venduti saranno interamente rimborsati: gli organizzatori informeranno gli interessati in merito alla procedura da seguire attraverso il sito web di Fiera Bolzano.

Ad oggi, inoltre, si sta lavorando a pieno regime per rendere disponibili, in forma digitale, i contenuti e le ricerche di Prowinter Lab, unico osservatorio permanente in Italia sul mercato del rental montano. Tutte le energie sono inoltre concentrate e proiettate sull’obiettivo di realizzare un’edizione Prowinter 2021 quanto mai forte e ricca di spunti.

