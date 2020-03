Le varie Federazioni calcistiche europee continuano a domandarsi se il Coronavirus permetterà la conclusione dei campionati nazionali, sospesi temporaneamente per evitare la diffusione della malattia.

In Inghilterra si sta facendo spazio una curiosa soluzione, che seguirebbe il format utilizzato per i Mondiali: partite in programma ogni giorno per poter concludere il campionato. Un’idea davvero curiosa che verrà discussa venerdì in una nuova riunione, dove i vertici della Premier parleranno anche di questo. Ovviamente si giocherà a porte chiuse per non favorire l’epidemia, con la diretta tv di tutte le gare in programma.

Una precisazione non da poco, visto che in Inghilterra vige il divieto di trasmettere tutti i match del weekend per far sì che la gente vada allo stadio. Per far sì che tutto possa accadere, i protagonisti dovrebbero vivere in isolamento, ritrovandosi in campo per giocare. Le location potrebbero essere Londra e le Midlands, la zona centrale d’Inghilterra, città tipo Leicester e Wolverhampton. Una soluzione davvero affascinante e al tempo stesso difficile da realizzare, ma il fatto che verrà analizzata dalla Premier, dimostra come non sia poi così impossibile.

Valuta questo articolo