Il 2020 è un anno importantissimo per Valentino Rossi: il Dottore dovrà infatti decidere del suo futuro dopo la scelta di Yamaha di puntare su Vinales e Quartararo per le prossime stagioni nel team ufficiale.

L’emergenza Coronavirus potrebbe influenzare la decisione del nove volte campione del mondo, ma c’è chi non ha dubbi sul futuro del pilota Yamaha: “sono convinto che continuerà perchè cioò che conta soprattutto è la motivazione che non è scritta sulla carta d’identità. Vale ha molto, è ricco di energia e sono sicuro che quest’anno se la gioca e anche l’anno prossimo lo vedremo di nuovo al Mondiale“, ha affermato Pasini come riportato da Marca.

