Il Coronavirus non ferma il ciclismo, quantomeno non in Francia. Se l’Italia ha infatti sospeso le proprie gare su due ruote, oltre le Alpi si continua a correre. Inizia quest’oggi la Parigi-Nizza 2020 con la prima tappa protagonista in quel di Plaisir che ospita start e traguardo finale dopo 154 km di corsa. Ad aggiudicarsi la prima tappa è stato Maximilian Schachmann della Bora-Hansgrohe capace di imporsi in volata su Dylan Teuns. Completa il podio Tiesj Benoot. Chiude 21° Vincenzo Nibali.

