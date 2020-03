La quinta tappa della Parigi-Nizza regala un sorriso all’Italia, Niccolò Bonifazio infatti conquista la frazione più lunga della corsa, tagliando per primo il traguardo di La Côte-Saint-André, dopo ben 227 km di gara.

Volata strepitosa del corridore della Total Direct Energie, che si prende così il secondo successo in questa stagione, che coincide anche con il secondo a livello World Tour in carriera. Niente da fare in volata per Ivan Garcia Cortina e Peter Sagan, costretti ad arrendersi allo strapotere di Bonifazio. Nella top ten anche Pasqualon sesto e Viviani ottavo, mentre resta in Maglia Gialla Maximilian Schachmann.

