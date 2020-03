Le South Tyrol Eagles si laureano campioni d’Italia di para ice hockey per la dodicesima volta nella loro storia. Per il settimo inverno consecutivo, la compagine altoatesina si cuce sulle maglie il tricolore, sconfiggendo nella doppia sfida a porte chiuse sul ghiaccio della WürthArena di Egna la Polha Armata Brancaleone con i punteggi di 5-0 in gara 1 e 5-0 in gara 2: a premiare le due squadre finaliste c’era il presidente della Fisg, Andrea Gios.

Il campionato conclusosi oggi e gli impegni internazionali affrontati fino ad oggi hanno preparato il Team Italia per il prossimo campionato europeo che si terrà in Svezia, salvo annullamenti dell’ultim’ora a causa dell’allerta sanitaria del Coronavirus.

Il campionato di Wheelchair Curling, invece, ha dovuto subire una sospensione a causa dei provvedimenti legislativi per contenere la diffusione del Covid-19. Le partite che erano previste per il 13,14 e 15 marzo a Claut sono state rinviate. “Cercheremo, quanto prima, di recuperare le partite sospese e le finali – ha dichiarato il coordinatore tecnico degli sport paralimpici Giuseppe Antonucci –. Naturalmente, ci spenderemo al meglio per avanzare con i programmi sportivi ma nel rispetto di ciò che il Paese sta vivendo. Anche noi vogliamo e dobbiamo fare la nostra parte. L’Italia è tenace, e con tutte le nostre forze contribuiremo a riportarla ai massimi livelli“.

