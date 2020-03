Anche Papa Francesco ha deciso di fare la sua parte, in maniera concreta oltre che spirituale, per far fronte all’emergenza Coronavirus, donando 30 respiratori agli ospedali delle zone più colpite dal Covid-19. In una nota dell’Elemosineria Apostolica si legge: “nel pomeriggio di oggi il Santo Padre ha affidato 30 respiratori acquistati nei giorni scorsi all’Elemosineria Apostolica perché questa ne possa fare dono ad alcune strutture ospedaliere nelle zone più colpite dalla pandemia di Covid-19“.

