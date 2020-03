Con una lettera inviata alla Lega Pallavolo Serie A Femminile nella serata di venerdì 6 marzo, la Società Volley Hermaea Olbia ha annunciato che non si presenterà a Busto Arsizio per la gara di domenica 8 contro la Futura Volley Giovani, valida per la 5^ giornata della Pool Promozione, seconda fase del Campionato di Serie A2 Femminile. La Lega, prendendo atto di tale comunicazione ed escludendo di riprogrammare la gara in altra data, rinvia agli organi federali competenti l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Gare della FIPAV.

