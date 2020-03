POOL SALVEZZA

Vittoria per 3-0 della Roana CBF Macerata che consolida il primato in classifica nella POOL SALVEZZA del Campionato di Serie A2. In una Marpel Arena senza pubblico a causa dell’emergenza coronavirus, le ragazze di Paniconi archiviano il passo falso con la Exacer Montale e riprendono a macinare gioco, risultati e punti battendo con un buon 3-0 il Club Italia CRAI. Le Marchigiane hanno condotto la gara sin dalle battute iniziali mentre le azzurrine di coach Bellano, sono state protagoniste di una gara tra alti e bassi. Dopo un buon primo set, le giovani della formazione federale hanno poi fatto fatica a trovare ritmo ed efficacia subendo il gioco delle avversarie.

Nella programma gara il link alla cronaca del match.

IL TABELLINO DELL’ANTICIPO

ROANA CBF H.R. MACERATA – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-19 25-22 25-11) – ROANA CBF H.R. MACERATA: Lancellotti, Lipska 11, Rita 8, Taborelli 13, Pomili 11, Martinelli 3, Pericati (L), Nonnati 3, Taje’ 2, Peretti, Mazzon, Spitoni. All. Paniconi. CLUB ITALIA CRAI: Monza 1, Gardini 3, Kone 9, Frosini 4, Populini 5, Graziani 3, Panetoni (L), Bassi 3, Nwakalor 3, Ituma 2, Sormani. Non entrate: Trampus, Omoruyi (L), Marconato. All. Bellano. ARBITRI: Brunelli, Turtu’. NOTE – Durata set: 21′, 25′, 19′; Tot: 65′.

CAMPIONATO SERIE A2 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 5^ GIORNATA

POOL PROMOZIONE

Domenica 8 marzo, ore 15.30

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Geovillage Hermaea Olbia – Sospesa

Domenica 8 marzo, ore 17.00

LPM BAM Mondovì – Volley Soverato ARBITRI: Pasin-Pristerà

Itas Città Fiera Martignacco – Barricalla Cus Torino ARBITRI: Scotti-Giglio

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Conad Olimpia Teodora Ravenna ARBITRI: Fontini-Santoro

Omag S.G. Marignano – Delta Informatica Trentino ARBITRI: Clemente-Selmi

POOL SALVEZZA

Sabato 7 marzo, ore 18.00

Roana CBF H.R. Macerata – Club Italia Crai 3-0 (25-19 25-22 25-11)

Domenica 8 marzo, ore 17.00

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Cda Talmassons ARBITRI: Sabia-Cruccolini

Sigel Marsala – Cuore di Mamma Cutrofiano ARBITRI: Guarneri-Giorgianni

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Green Warriors Sassuolo ARBITRI: Proietti-Autuori

P2P Smilers Baronissi – Exacer Montale ARBITRI: Colucci-Di Bari

LE CLASSIFICHE

POOL PROMOZIONE

Delta Informatica Trentino 56; Omag S.Giov. In Marignano 54; Volley Soverato 42; Conad Olimpia Teodora Ravenna 40; LPM BAM Mondovì* 38; Eurospin Ford Sara Pinerolo* 37; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 34; Barricalla Cus Torino 32; Itas Città Fiera Martignacco 27; Geovillage Hermaea Olbia 24.

* una partita in meno

POOL SALVEZZA

Roana CBF H.R. Macerata* 35; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 32; Cuore Di Mamma Cutrofiano 28; Club Italia Crai* 26; P2P Smilers Baronissi 25; Exacer Montale 22; Acqua & Sapone Roma Volley Club 21; Cda Talmassons 21; Sigel Marsala 19; Green Warriors Sassuolo 17.

*una partita in più

