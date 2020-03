A porte chiuse – provvedimento che sarà applicato a tutte le gare di Serie A fino al 3 aprile – Igor Gorgonzola Novara e Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta scenderanno in campo venerdì sera per la prima gara ufficiale di Serie A1 dopo lo stop imposto all’attività sportiva per l’emergenza Coronavirus.

Le azzurre di Massimo Barbolini punteranno ai tre punti per scavalcare la Savino Del Bene Scandicci, che si è presa il terzo posto con il successo nel derby di Firenze. Le rosanero di Guido Malcangi, che occupano l’ultima posizione in classifica, vorranno ben figurare al PalaIgor, al cospetto della formazione Campione d’Europa in carica, e mostrare la determinazione già esibita nei precedenti impegni.

Entrambe le formazioni saranno poi impegnate domenica nei rispettivi match della 23^ giornata: le piemontesi ospiteranno Il Bisonte Firenze, mentre le casertane saranno ospiti della Zanetti Bergamo. La Igor, inoltre, attende comunicazioni ufficiali dalla CEV in merito alla disputa delle gare dei quarti di finale di Champions League contro il Fenerbahce Istanbul, rinviate proprio a causa dell’epidemia di COVID-19 ma non ancora riprogrammate

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 20^ GIORNATA

Sabato 22 febbraio, ore 21.00 (diretta Rai Sport HD)

Saugella Monza – èpiù Pomì Casalmaggiore 3-2 (20-25 26-24 25-20 19-25 15-11)

Domenica 23 febbraio, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci 1-3 (21-25 31-29 16-25 14-25)

Venerdì 6 marzo, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Igor Gorgonzola Novara – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta ARBITRI: Pristerà-Braico ADDETTO VIDEO CHECK: Difrancesco

Mercoledì 18 marzo, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Unet E-Work Busto Arsizio – Zanetti Bergamo

Reale Mutua Fenera Chieri – Lardini Filottrano

Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo

Giovedì 19 marzo, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bartoccini Fortinfissi Perugia

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 54; Unet E-Work Busto Arsizio 48; Savino Del Bene Scandicci* 39; Igor Gorgonzola Novara 38; Saugella Monza* 36; èpiù Pomì Casalmaggiore* 34; Reale Mutua Fenera Chieri 27; Zanetti Bergamo 24; Il Bisonte Firenze* 24; Bosca S.Bernardo Cuneo 23; Banca Valsabbina Millenium Brescia 21; Lardini Filottrano 17; Bartoccini Fortinfissi Perugia 12; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 8.

* una partita in più

