La Lega Pallavolo Serie A Femminile comunica che la Società Volalto 2.0 Caserta ha annunciato formalmente la rinuncia a disputare, su richiesta delle atlete, le gare esterne contro Igor Gorgonzola Novara e Zanetti Bergamo, in programma rispettivamente venerdì 6 e domenica 8 marzo, chiedendone la disputa in altra data. Domani si riunirà il CdA di Lega per assumere i dovuti provvedimenti.

Valuta questo articolo