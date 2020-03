I primi recuperi delle giornate non disputate e poi la ripresa dei Campionati nel weekend. Dopo più di 10 giorni di stop all’attività sportiva, disposta dalle autorità sanitarie e politiche a causa dell’epidemia di COVID-19, torna a partire da giovedì 5 marzo la pallavolo rosa di vertice.

La prima partita in programma sarà il recupero della gara valida per la 3^ giornata della Pool Salvezza tra Sorelle Ramonda Ipag Montecchio e Green Warriors Sassuolo, che si disputerà appunto giovedì alle ore 18.00 a porte chiuse, provvedimento valido per tutte le gare, almeno fino a domenica 8 marzo, in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Nessuna limitazione, al contrario, per il match tra Igor Gorgonzola Novara e Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, recupero della 7^ giornata di ritorno di Serie A1, previsto a porte aperte per venerdì 6 marzo alle ore 20.30.

Nel weekend, poi, i turni di Campionato già previsti da calendario.

Di seguito il programma completo (in corsivo le partite che si disputeranno a porte chiuse):

POOL SALVEZZA A2

3^ GIORNATA

Giovedì 5 marzo, ore 18.00

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Green Warriors Sassuolo

REGULAR SEASON A1

20^ GIORNATA

Venerdì 6 marzo, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Igor Gorgonzola Novara – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

23^ GIORNATA

Sabato 7 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Imoco Volley Conegliano – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Domenica 8 marzo, ore 16.00 (diretta PMG Sport)

Zanetti Bergamo – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Lardini Filottrano – Bosca S.Bernardo Cuneo

Domenica 8 marzo, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

èpiù Pomì Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

Saugella Monza – Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene Scandicci – Bartoccini Fortinfissi Perugia

POOL PROMOZIONE A2

5^ GIORNATA

Domenica 8 marzo, ore 16.00

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Geovillage Hermaea Olbia

Domenica 8 marzo, ore 17.00

LPM BAM Mondovì – Volley Soverato

Itas Città Fiera Martignacco – Barricalla Cus Torino

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Conad Olimpia Teodora Ravenna

Omag S.G. Marignano – Delta Informatica Trentino

POOL SALVEZZA A2

Sabato 7 marzo, ore 18.00

Roana CBF H.R. Macerata – Club Italia Crai

Domenica 8 marzo, ore 17.00

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Cda Talmassons

Sigel Marsala – Cuore di Mamma Cutrofiano

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Green Warriors Sassuolo

P2P Smilers Baronissi – Exacer Montale

Valuta questo articolo