E’ ufficiale, in seguito all’emergenza coronavirus, la CEV (Confédération Européenne de Volleyball) ha deciso che tutte le gare che coinvolgono società italiane in programma in Italia e all’estero siano sospese. E’ dunque al momento sospesa anche la semifinale che avrebbe visto di fronte la Leo Shoes Modena ed il Galatasaray HDI Istanbul.

