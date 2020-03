Le partite più emozionanti della storia recente del Campionato di Serie A Femminile, interviste ‘live’ con le campionesse di ieri e di oggi, video quiz sui momenti storici del volley italiano rosa, l’allenamento casalingo con i preparatori atletici e le giocatrici. Sono alcuni dei contenuti di LVFVolley24, il progetto della Lega Pallavolo Serie A Femminile che da lunedì 23 marzo accompagnerà tifosi e appassionati in una duplice veste: un nuovo canale ‘live’, che trasmetterà un flusso continuo di partite, servizi e rubriche, e straordinarie sorprese sulle pagine social ufficiali.

Coinvolgere e intrattenere la fan base in un periodo estremamente difficile per l’Italia intera sarà l’obiettivo principale di LVFVolley24, che prevederà un palinsesto di rubriche originali da lunedì a domenica per tutti i gusti. LVFVolley24 sarà la piattaforma centrale, verso cui tutto confluirà: un vero e proprio canale televisivo, che riproporrà non solo il meglio di LVF TV – in onda dal 2015 – ma anche i match più emozionanti del recente passato, i contenuti più accattivanti e tutte le rubriche in onda sui social.

Ogni lunedì appuntamento con il MangiParty, uno spazio in cui Consuelo Mangifesta, con l’aiuto degli utenti, intervisterà un ospite speciale. Il martedì sarà dedicato al Volley Quiz, con domande per veri intenditori. Ogni mercoledì le giocatrici di Serie A1 e Serie A2 saranno protagoniste di una chiacchierata in diretta, in cui racconteranno pensieri ed emozioni del momento. Giovedì i preparatori atletici e le atlete dei team di Serie A aiuteranno i fan a mantenersi in forma con l’allenamento in casa.

Venerdì il LVFhomeAir, la compilation settimanale dei migliori contributi video prodotti dalle squadre e dalle giocatrici lontano dal campo. Nel weekend spazio ai ricordi, con la ritrasmissione delle più belle ed emozionanti partite della storia recente del Campionato e degli Eventi di Serie A Femminile.

Per interagire, sarà sufficiente collegarsi con i profili social ufficiali della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Su Facebook tutte le dirette e i contenuti originali; Twitter e Instagram, oltre a condividere i contenuti più curiosi del mondo pallavolistico in rosa e a pubblicare le foto più belle del volley contemporaneo, faranno da collante proprio con Facebook, ricordando con tweet e stories gli appuntamenti quotidiani. Al centro di LVFVolley24 ci sarete voi: gli utenti, i fan, tifosi, appassionati, amanti di uno sport che sa suscitare emozioni sempre e comunque.

Valuta questo articolo