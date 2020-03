E’ in programma per oggi una videoconferenza tra il presidente del Cio Bach e le federazioni internazionali, per discutere sull’attuale emergenza Coronavirus e le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dal Giappone trapela ottimismo, col capo di gabinetto giapponese Yoshihide Suga che ha affermato oggi durante una conferenza stampa che i lavori proseguiranno senza problemi.

“Faremo del nostro meglio per rispettare il calendario originale degli eventi e convincere il Cio sulla nostra capacità di ospitare le Olimpiadi”, ha confermato la ministra dello sport Seiko Hashimoto.

Proprio dal Giappone, però, intanto arriva una notizia importantissima: il vicecapo del comitato olimpico giapponese è risultato positivo al Coronavirus. Questo potrebbe complicare la situazione?