“Forse lo sapete già, le Olimpiadi sono state rimandate di un anno“. Esordisce così Federica Pellegrini in una delle sue storie su Instagram, nella quale annuncia il rinvio di Tokyo 2020 al 2021, con conseguente modifica ai suoi personalissimi piani per il futuro.

“Devo nuotare un altro anno, non ci voglio credere… Sembra una barzelletta, il destino, le coincidenze… fatto sta che io non posso smettere di nuotare. Avrei preferito gareggiare quest’anno, ma visto tutto quello che sta succedendo nel mondo e che tanti atleti non hanno la possibilità di allenarsi saremmo arrivati senza essere preparati, quindi la decisione di spostarle di un anno è giusta e sono d’accordo. Ci prepareremo al meglio, si tratta solo di riprogrammare tutto. E speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno”. Dunque un altro anno di fatiche per la Pellegrini, la quale ha comunque confermato di voler andare a Tokyo.

