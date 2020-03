“Ci vediamo nel 2021”, ha scritto su Twitter lo svizzero Stanislas Wawrinka riferendosi alle Olimpiadi di Tokyo e postando una foto con il connazionale Roger Federer. Dopo il rinvio della kermesse giapponese al 2021, Wawrinka ha provato dunque a coinvolgere Roger, spronandolo a prendere parte alle Olimpiadi anche se rinviate. La certezza della partecipazione di Federer però è tutta da vedere. Lo svizzero sta ragionando anno dopo anno sul da farsi, l’età avanza e l’operazione al ginocchio è ancora da valutare dopo il rientro in campo. Insomma, la certezza che sembra avere Wawrinka è ancora da valutare attentamente nei prossimi mesi. Una cosa è certa, Federer ha sempre dichiarato di voler partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, ma quando si pronunciava non aveva la minima idea di ciò che sarebbe accaduto, vale a dire lo slittamento al 2021 della competizione. Solo il tempo ci darà le risposte in merito alla partecipazione di Federer alle prossime Olimpiadi, King Roger nel 2021 avrà la bellezza di 40 anni.

