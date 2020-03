Il talento del Real Madrid Rodrygo e la centrocampista Lena Oberdorf, campionessa del SGS Essen, sono i vincitori di NxGn 2020, il premio annuale assegnato da Goal al più forte Under 19 del mondo. Ogni marzo, infatti, gli esperti delle 43 edizioni di Goal in tutto il mondo sono chiamati a votare i migliori teenager del pianeta e stilare la lista finale dei 50 talenti Under 19 più promettenti del mondo, seguendo parametri che vanno dalle doti tecniche all’esperienza maturata in prima squadra.

Quest’anno sono stati presi in considerazione soltanto giocatori nati dal primo Gennaio 2001 in poi e per la prima volta nella storia di NxGn, premiate anche le donne. Un traguardo importante che evidenzia come il calcio femminile sia cresciuto e venga ora considerato al pari di quello maschile oltre che un ulteriore passo verso la parità di genere anche in ambito sportivo.

Oltre alle interviste di entrambi i vincitori disponibili a partire da oggi su DAZN, la piattaforma di streaming dedica a NxGn una rail speciale con tantissimi contenuti dedicati alle nuove generazioni di calciatori più promettenti del pianeta. Di seguito la top 5 della classifica:

NxGn 2020 Men

Rodrygo Ansu Fati Mason Greenwood Reinier Eduardo Camavinga

NxGn 2020 Women

Lena Oberdorf Jordyn Huitema Claudia Pina Lauren James Melchie Dumornay

I giocatori dei club italiani in classifica:

Sebastiano Esposito Lucien Agoume Alessio Riccardi Daniel Maldini Pablo Moreno

Valuta questo articolo