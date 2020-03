Il ranking WTA non ha subito grossi stravolgimenti in vetta. La vincitrice del torneo di Doha, Aryna Sabalenka, ha guadagnato una posizione andando adesso ad insidiare le top10, in special modo la Osaka che non ha iniziato al meglio questo 2020. Vediamo dunque il ranking WTA dopo la scorsa settimana nella quale si è giocato a Doha.

Barty Ashleigh Australia 8717 Halep Simona Romania 6076 Pliskova Karolina Repubblica Ceca 5205 Andreescu Bianca Vanessa Canada 4555 Kenin Sofia USA 4365 Bertens Kiki Olanda 4335 Svitolina Elina Ucraina 4301 Bencic Belinda Svizzera 4010 Williams Serena USA 3915 Osaka Naomi Giappone 3625 Sabalenka Aryna Bielorussia 3615 Kvitova Petra Repubblica Ceca 3566 Keys Madison USA 2962 Martic Petra Croazia 2770 Muguruza Garbine Spagna 2711

