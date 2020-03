Fascino, stile e glamour sono queste le parole chiave di un incontro unico, quello avvenuto tra Nuova Jaguar F-Type e David Gandy, Jaguar Brand Ambassador. Presentata ufficialmente lo scorso dicembre presso il Jaguar Design Studio, la Nuova Jaguar F-Type si distingue per il design senza tempo di un’auto da sempre riconosciuta come un’icona del marchio britannico. E non poteva che essere il modello britannico, dall’indiscusso fascino magnetico, l’Ambassador perfetto per la sportiva più “mozzafiato” firmata Jaguar. Protagonisti di un servizio fotografico blindato, David Gandy è stato immortalato a bordo di una fiammante F-Type nella nuova variante cromatica Sorrento Yellow che evidenzia ancora di più il carattere sportivo della due posti.

“Amo le auto e ho una collezione per lo più di auto d’epoca degli anni ‘50 e ’60.Hanno fatto parte della mia collezione diverse versioni di Jaguar F-TYPE che rimane ancora una delle auto più belle mai viste su strada.” – dichiara David Gandy, Jaguar Brand Ambassador – “La nuova Jaguar F-TYPE si basa sulla brillantezza della versione originale. Tutto, dal design esterno e interno, alla guidabilità, ai motori, alla tecnologia, è stato ottimizzato e migliorato per creare un’auto ancora più emozionante da guidare e possedere.”

Capolavoroche si presta per essere guidato sia dal pubblico maschile sia femminile, la nuova F-TYPEoffre un perfetto equilibrio tra prestazioni e gratificazione per il guidatore, grazie anche ad un design ancora più possente e a un abitacolo rifinito riccamente con materiali di lusso e splendidi dettagli. Espressione del DNA del design Jaguar nella sua forma più pura, conle sue perfette proporzioni immediatamente riconoscibili, la nuova F-TYPE appare ancora più risoluta e determinata, rifacendosi alle meravigliose forme fluenti delle sportive Jaguar di un tempo. Nuova Jaguar F-Type è giàdisponibile con prezzo a partire da Euro 66.330.

Valuta questo articolo