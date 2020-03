Durante questi giorni di quarantena forzata a causa del Coronavirus, sui social hanno spopolato le cosiddette “challenge”. Il mondo del tennis ne ha messa in scena una nelle ultime ore, molto semplice da eseguire, basta un rotolo di carta igienica e l’immancabile racchetta. Il gioco consiste nel palleggiare con il rotolo ponendo la racchetta in posizione verticale, non col piatto corde per intenderci. Rublev e Svitolina ci hanno già provato, mentre Monfils ha svolto il tutto con i piedi, dimostrando ottime abilità. Ecco alcuni video che stanno circolando sui social.

